27.19 / 27.66 29.19 / 29.84
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Курс доллара резко развернулся: сколько стоит валюта

10:10 4 апреля 2020 570
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На валютном рынке продолжается снижение курса доллара и евро. 3 апреля Национальный банк резко укрепил гривню перед выходными. Курс доллара в обменниках аналогично пошел на снижение.

Вечером 3 апреля курс основных валют от НБУ обновился: установлен курс 27,37 грн/доллар вместо 27,59 UAH/USD. Вслед за НБУ обновили курс и украинские обменники. Покупают американскую валюту в среднем по 27,1 UAH/USD, продают по 27,7 UAH/USD.

В Нацбанке уверены, что обменный курс наконец стабилизировался и нет причин для курсовых скачков. Директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук говорит, что Нацбанк в последние дни полностью удовлетворял ажиотажный спрос и за неделю спрос и предложение уравновесились. Подробно об этом в статье «ФАКТОВ» «Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Николаев

Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса. Почему?

Ирина Славова

Ком в груди и боль в желудке: подхватившая коронавирус депутат рассказала о симптомах болезни (видео)

Мэйв и Гидеон

Гибель внучки Кеннеди и ее восьмилетнего сына подтвердила семья (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер