Курс доллара резко развернулся: сколько стоит валюта

Деньги

На валютном рынке продолжается снижение курса доллара и евро. 3 апреля Национальный банк резко укрепил гривню перед выходными. Курс доллара в обменниках аналогично пошел на снижение.

Вечером 3 апреля курс основных валют от НБУ обновился: установлен курс 27,37 грн/доллар вместо 27,59 UAH/USD. Вслед за НБУ обновили курс и украинские обменники. Покупают американскую валюту в среднем по 27,1 UAH/USD, продают по 27,7 UAH/USD.

В Нацбанке уверены, что обменный курс наконец стабилизировался и нет причин для курсовых скачков. Директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук говорит, что Нацбанк в последние дни полностью удовлетворял ажиотажный спрос и за неделю спрос и предложение уравновесились. Подробно об этом в статье «ФАКТОВ» «Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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