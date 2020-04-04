Мир

Шокирующий рекорд: в США за сутки от коронавируса умерли 1480 человек

В пятницу, 3 апреля, в США от COVID-19 скончались 1 480 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса. Такое количество смертей от коронавируса за 24 часа является новым шокирующим рекордом. Предыдущий также был установлен в Соединенных Штатах.

Всего за время пандемии в этой стране умерли 7 406 инфицированных. Общее число зараженных стремительно растет и составляет уже почти 278 тысяч человек. Это в два с лишним раза больше, чем в Италии (119 тысяч 827 инфицированных) или Испании (119 тысяч 199 инфицированных).

Президент США Дональд Трамп специальным указом временно запретил экспорт медицинского оборудования, которое может использоваться в борьбе с пандемией. Американским компаниям также запрещено экспортировать респираторы N95, хирургические маски и перчатки, иные средства личной защиты. «Все это сейчас требуется в Соединенных Штатах!», — подчеркнул Трамп.

Президент настоятельно рекомендовал американцам носить защитные маски. Но речь идет о тканевых масках, которые можно самостоятельно изготовить дома. Трамп подчеркнул, что медицинские маски нужны, в первую очередь, врачам и медперсоналу. Поэтому нельзя бездумно скупать их и создавать дефицит.

Трамп добавил, что ношение масок является добровольным. Он не может заставить всех делать это. При этом сам президент «для себя решил этого не делать». Примечательно, что ранее Министерство здравоохранения США выступило с рекомендацией не носить защитные маски.

Подробно о ситуации в США и других странах мира читайте в ежедневном обзоре «ФАКТОВ» о пандемии коронавируса.

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