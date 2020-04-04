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Спорт

Разбитые люстры за счет директора: лысый Цыганков бросил вызов юным футболистам (фото, видео)

12:27 4 апреля 2020 99
Виктор Цыганков
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Во время карантина, связанного с COVID-19, детско-юношеская футбольная школа «Динамо» имени Валерия Лобановского перешла на обучение в режиме онлайн. Чтобы мотивировать детей тренироваться во время вынужденной паузы, а также немного развлечься и повеселиться, один из лидеров «Динамо» Виктор Цыганков по просьбе директора динамовской школы, заслуженного тренера Украины Александра Ищенко записал видео, предложив юным футболистам 10 способов, как поднять мяч в воздух. Дескать, блесните техникой — повторите.

«Разбитые люстры, окна и телевизоры за счет Александра Алексеевича», — на всякий в шутку «успокоил» юных динамовцев звездный футболист.

Кстати, постригшийся налысо Виктор Цыганков время карантина нашел себе спарринг-партнера для тренировок и даже завел для своего пса Лаки персональную страницу в Instagram.

Любимец Виктора Цыганкова Лаки

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм постригся налысо.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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