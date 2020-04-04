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Выходить из дома можно не больше двух раз в неделю: Ляшко сделал важное заявление о самоизоляции
В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров. Такие требования озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Вводимые в Украине нормы — это не отечественное изобретение, а уже опробованная практика в европейских странах. «Люди, бывшие в контакте (с зараженными) и находящиеся на самоизоляции, могут посещать магазины, аптеки в радиусе двух километров от места изоляции. Патрульная полиция имеет право проверять соблюдение требований», — добавил Ляшко.
«Что касается людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, то мы их просим вообще не выходить. А люди, которые находятся на самоизоляции, могут выходить не чаще, чем дважды в неделю», — уточнил главный санитарный врач.
Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. В Минздраве полагают, что пик эпидемии придется на 14−15 апреля. Пока что в Украине насчитывается 1096 случаев заражения, в том числе 1045 пациентов продолжают лечение.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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