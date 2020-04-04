27.18 / 27.66 29.20 / 29.85
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Выходить из дома можно не больше двух раз в неделю: Ляшко сделал важное заявление о самоизоляции

13:03 4 апреля 2020 837
маски
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров. Такие требования озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вводимые в Украине нормы — это не отечественное изобретение, а уже опробованная практика в европейских странах. «Люди, бывшие в контакте (с зараженными) и находящиеся на самоизоляции, могут посещать магазины, аптеки в радиусе двух километров от места изоляции. Патрульная полиция имеет право проверять соблюдение требований», — добавил Ляшко.

«Что касается людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, то мы их просим вообще не выходить. А люди, которые находятся на самоизоляции, могут выходить не чаще, чем дважды в неделю», — уточнил главный санитарный врач.

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. В Минздраве полагают, что пик эпидемии придется на 14−15 апреля. Пока что в Украине насчитывается 1096 случаев заражения, в том числе 1045 пациентов продолжают лечение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

лукашенко и зеленский

«Россия дает шанс»: Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе

карантин из-за коронавируса

Коронавирус не может убивать людей много месяцев: ученый рассказал, когда закончится карантин

иван вакарчук

Умер экс-министр Иван Вакарчук — отец Святослава Вакарчука

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер