Мир

Разрушен весь подъезд: в России прогремел взрыв в жилом доме (фото, видео)

В России в городе Орехово-Зуево Московской области прогремел взрыв в жилом доме. Предполагают, что взорвался газ в квартире на третьем этаже. Взрывной волной поврежден подъезд пятиэтажного здания.

В доме полностью разрушены квартиры с третьего по пятый этаж. Досталось и квартирам в соседних подъездах — взрывной волной повреждены балконы.

Сейчас известно о пяти пострадавших в результате взрыва.

Число погибших уточняется. Известно как минимум об одной жертве взрыва.

Одна женщина — жительница квартиры на пятом этаже — жива, но находится под завалами.

Из дома эвакуируют около двухсот жильцов оставшихся трех подъездов, поскольку не исключено повреждение несущих конструкций здания.

Напомним, в российском Магнитогорске после взрыва 31 декабря 2018 года был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Тогда погибли 39 человек, а вину за взрыв возложили на террористов.

Фото tvoeorehovozuevo/instagram

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