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С папахой на противогазе: по улицам Крыма ходят нелепые казачьи патрули (фото)
В оккупированном Крыму, где с опозданием, но все-таки осознали опасность коронавируса, активно проводится дезинфекция. Попытка привлечь к этим работам казаков дала повод для едких шуток. Казаки-дезинфекторы вышли на улицы в противогазах, но от любимых папах тоже не отказались, нахлобучив их сверху.
В соцсетях потешаются над фото из поселка Симеиз и из Ялты, где казачьи патрули появились при полном параде.
В Алуште казаки продемонстрировали лайт-вариант униформы: без противогаза, но в марлевой маске, солнцезащитных очках и шабке-«кубанке».
Напомним, в Крыму оккупационная администрация по состоянию на 4 апреля признала 18 случаев заражения коронавирусом, в том числе пять в Севастополе.
Фото KrimRt/Twitter
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