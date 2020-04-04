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Украина

С папахой на противогазе: по улицам Крыма ходят нелепые казачьи патрули (фото)

15:09 4 апреля 2020 382
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму, где с опозданием, но все-таки осознали опасность коронавируса, активно проводится дезинфекция. Попытка привлечь к этим работам казаков дала повод для едких шуток. Казаки-дезинфекторы вышли на улицы в противогазах, но от любимых папах тоже не отказались, нахлобучив их сверху.

В соцсетях потешаются над фото из поселка Симеиз и из Ялты, где казачьи патрули появились при полном параде.

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В Алуште казаки продемонстрировали лайт-вариант униформы: без противогаза, но в марлевой маске, солнцезащитных очках и шабке-«кубанке».

казаки

Напомним, в Крыму оккупационная администрация по состоянию на 4 апреля признала 18 случаев заражения коронавирусом, в том числе пять в Севастополе.

Фото KrimRt/Twitter

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