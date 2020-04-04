Приличный уровень: собаку научили играть в волейбол (видео)

Спорт

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, как известно, привел к отмене подавляющего большинства спортивных соревнований в мире. Но спортсмены все равно не бросают тренировки. Причем некоторые из них привлекают к занятием четвероногих друзей. К примеру, футболист «Динамо» Виктор Цыганков чеканит мастерство со своим псом Лаки.

А вот норвежский волейболист Матиас Бернтсен опубликовал в Inastagram видео, на котором он тренируется со своей собакой Киарой. Нужно признать, спарринг-партнер у мастера пляжного волейбола — что надо!

Кстати, Киара не тушуется, когда нужно играть и с двумя волейболистами.

Да и в игре 2×2 через сетку собака норвежца, бьющая по мячу носом, демонстрирует себя блестящим ассистентом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко проводит тренировки со своими французскими бульдогами.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter