- 23:13 В Киеве вводят новые карантинные ограничения: полный список (инфографика)
- 22:53 Приличный уровень: собаку научили играть в волейбол
- 22:35 Коронавирус в ВСУ: число инфицированных увеличилось
- 22:29 Хроники коронавируса: клонированная овечка Долли поможет победить пандемию
- 22:03 В Почаеве закрыли больницу из-за вспышки коронавируса среди врачей
- 22:03 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 21:12 В Днепропетровской области появился палаточный городок для обсервации
- 20:45 Пальмовое воскресенье у католиков: как отмечают праздник в разных странах
- 20:42 В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия
- 20:13 Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие
- 19:47 Боевики "ДНР" обстреляли Верхнеторецкое: ранена мирная жительница
- 19:16 Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)
Приличный уровень: собаку научили играть в волейбол (видео)
Карантин, вызванный пандемией коронавируса, как известно, привел к отмене подавляющего большинства спортивных соревнований в мире. Но спортсмены все равно не бросают тренировки. Причем некоторые из них привлекают к занятием четвероногих друзей. К примеру, футболист «Динамо» Виктор Цыганков чеканит мастерство со своим псом Лаки.
А вот норвежский волейболист Матиас Бернтсен опубликовал в Inastagram видео, на котором он тренируется со своей собакой Киарой. Нужно признать, спарринг-партнер у мастера пляжного волейбола — что надо!
Кстати, Киара не тушуется, когда нужно играть и с двумя волейболистами.
Да и в игре 2×2 через сетку собака норвежца, бьющая по мячу носом, демонстрирует себя блестящим ассистентом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко проводит тренировки со своими французскими бульдогами.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...