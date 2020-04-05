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Нервы не выдержали карантина: в России устроили погром в супермаркете, потому что "власть достала" (видео)

12:53 5 апреля 2020 1126
Погром
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В России в Ульяновске неизвестные устроили погром в магазине «Пятерочка» по улице Камышинская. В результате были повреждены и уничтожены продукты питания. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент по странному стечению обстоятельств случился после того, как все узнали о продление так называемых «каникул» до 30 апреля. Пришедшие за покупками мужчины сначала набирали в корзины продукты, а потом просто начали кричать, что власть эта достала, стали сбрасывать со стеллажей продукты питания.

Правоохранители устанавливают личности подозреваемых. Сумма ущерба составила 667 рублей.

СМИ в России пишут, что случившееся может повториться, так как денег у большинства ульяновцев, зарплаты которых не превышают 22−25 тыс. рублей, и без объявленных вынужденных «каникул» не хватало, чтобы жить и кормить свои семьи. А сейчас ситуация усугубилась. Есть примеры, когда люди, чтобы прожить этот месяц, уже стали набирать кредиты, лишь для того, чтобы не умереть с голоду. Многие надеялись, что режим самоизоляции, введенный губернатором на территории Ульяновской области завершится на этой неделе. Но теперь, похоже, затягивать «пояса» для многих придется до конца мая месяца.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в России президентом страны Владимиром Путиным было принято решение разрешить гражданам страны не работать вплоть до конца месяца. При этом им обещают выплачивать заработную плату.

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