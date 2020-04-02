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Мир

Путин разрешил россиянам не работать весь апрель

17:32 2 апреля 2020 390
Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В России, где вся текущая неделя нерабочая в связи с пандемией коронавируса, президентом Путиным принято решение разрешить гражданам страны не работать вплоть до конца месяца. При этом им обещают выплачивать заработную плату. Сам Путин уже перешел на дистанционный режим работы.

«Продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением зарплаты — Владимир Путин», — говорится в сообщении Телеграм-канала Mash.

Отметим, по данным оперативного штаба, на сегодня в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. 30 человек умерли, 235 выздоровели.

Напомним, правительство РФ приняло решение полностью закрыть границы страны с полуночи 30 марта. Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Путин решил воспользоваться ситуацией с пандемией COVID-19 — он предложил лидерам G20 отменить антироссийские санкции.

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