Старый волк знает толк: молодые жены бывших звезд футбола (фото)

Спорт

Некоторые футбольные знаменитости, в том числе и украинские, после окончания карьеры решились на кардинальные перемены в личной жизни, связав свою судьбу с куда более молодыми спутницами. Некоторые вообще на третий круг пошли. Как говорится, Бог в помощь…

Петер Шмейхель и Лаура фон Линдхольм

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы в составе сборной Дании Петер Шмейхель (а еще отец чемпиона Англии в футболке «Лестера» голкипера Каспера Шмейхеля) в прошлом году женился на экс-модели Playboy Лауре фон Линдхольм. Шмейхелю — 56 лет, а Лауре — 46.

Олег и Анжела Блохины

Легенда украинского футбола, обладатель «Золотого мяча» 67-летний Олег Блохин вот уже почти 20 лет женат на Анжеле Блохиной, подарившей знаменитому форварду двух дочерей (Анне — 19 лет, Екатерине — 17).

Напомним, что первой супругой прославленного футболиста и тренера была чемпионка мира по художественной гимнастике Ирина Дерюгина. У них в браке родилась дочь Ириша, уже подарившая Блохину двух внучек.

Иан Раш и Кэрол Энтони

Легенда «Ливерпуля» Иан Раш (пятикратный чемпион Англии и победитель Кубка чемпионов!) начал встречаться с ирландской моделью Кэрол Энтони в 2013-м, а в прошлом году пара обручилась. Годом ранее Иан расстался с женой Трейси после 25 лет в браке. От первой жены у валлийского экс-нападающего «Ливерпуля» осталось два сына. Кстати, Кэрол моложе Иана на 22 года.

Сергей и Оксана Балтачи

Обладатель Кубка кубков и вице-чемпион Европы, знаменитый экс-футболист «Динамо» и сборной СССР 62-летний Сергей Балтача давно живет в Англии со второй женой Оксаной. Пара воспитывает сына Михаила, которому через несколько дней исполнится 16 лет.

В первом браке с участницей Олимпийских игр по пятиборью Ольгой Балтача прожил почти 20 лет. У них родились двое детей — экс-футболист молодежной сборной Шотландии по футболу Сергей Балтача и бывшая первая ракетка Великобритании по теннису Алена Балтача, умершая в 2014 году от рака.

Давид Жинола и Маева Денат

53-летний экс-игрок сборной Франции Давид Жинала, перенесший четыре года назад остановку сердца, женат на 30-летней Маеве Денат. В 2018 году модель родила бывшему футболисту «ПСЖ» и «Тоттенхэма» дочь.

Питер и Стефани Шилтон

Рекордсмен сборной Англии по числу проведенных матчей (125), легендарный голкипер 70-летний Питер Шилтон, которому Диего Марадона на ЧМ-1986 забил мяч «рукой Бога», женился на Стефани в 2016 году. Их разница в возрасте — 21 год. Именно Стефани помогла легенде футбола победить зависимость от букмекерских ставок.

Отметим, что первый брак Шилтона распался в 2011-м. С первой женой он прожил 41 год. У пары есть два сына.

Дэвид Симэн и Фрэнки Полтни

Еще один легендарный экс-вратарь сборной Англии Дэвид Симэн офомил отношения с молодой женщиной. 56-летний Симэн и 47-летняя экс-фигуристка Фрэнки Полтни начали встречаться в 2008 году после участия в шоу «Танцы на льду», а официально вступили в брак в 2015 году.

Пеле и Марсия Сибель Аоки

В июле 2016 года легендарный бразилец Пеле в свои 75 лет в третий раз повел невесту к алтарю. Счастливицей стала 50-летняя бразильская бизнесвумен японского происхождения Марсия Сибель Аоки. Пеле и Марсия познакомились еще в 1980-е, но встречаться начали только спустя 30 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун готовится стать отцом.

Фото Instagram, thesun.co.uk

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