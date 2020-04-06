Мир

Под угрозой не только кошки: тигрица Надя в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

Передающийся милым домашним кошкам от людей коронавирус нового типа не щадит и крупных диких животных.

Так, в нью-йоркском зоопарке в районе Бронкс COVID-19 заразилась тигрица Надя. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Общество по охране дикой природы (WCS).

По мнению специалистов, 4-летнюю китайскую тигрицу заразил работник зоопарка, который за ней ухаживал. Болезнь у него могла протекать бессимптомно или у него не было явных признаков заражения.

Сделанный Наде тест на COVID-19 дал положительный результат.

«У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — говорится в заявлении", — говорится в заявлении WCS.

В то же время агентство Associated Press отмечает, что это первый известный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.

Напомним, что штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число заболевших коронавирусом здесь достигло 122 031, скончались 4159 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у домашней кошки одного из жителей Гонконга, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, обнаружили то же заболевание, из-за которого ее хозяина положили в больницу. До этого «человеческий» коронавирус обнаружили у кошки в Бельгии.

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