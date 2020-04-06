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Дикая жестокость: девушка убила любовника и отрезала ему пальцы для входа в интернет-банк

6:28 6 апреля 2020 289
Нож
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Португалии, где из-за действий миграционной службы умер украинец, произошло еще более дикое ЧП: 19-летняя девушка Мария Мальвейра убила своего бывшего парня 21-летнего Диого Гонсалвеса, расчленила тело и отрубила ему пальцы, чтобы получить доступ в интернет-банк.

Об этом пишет Report со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что с помощью отпечатков пальцев убитого юноши убийца сняла со счета через мобильное приложение 60 тысяч фунтов стерлингов, которые тот получил в наследство от убитой в 2016 году матери.

Отмечается, что девушка предложила Гонсалвесу танец на коленях, после чего привязала его к стулу, задушила и отрезала ему пальцы для доступа в мобильное приложение. Возлюбленная Мальвейры, 23-летняя медсестра Мариана Фонсека помогла расчленить труп.

Останки молодого человека нашли 27 марта. Торс обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 милях от Лагоса, где убили мужчину, голову — в Тавире, в 55 милях в противоположном направлении.

Руки и ноги убитого пока не удалось найти.

В отношении задержанных девушек возбудили уголовное дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России женщина задушила любовника во время секса и расчленила труп.

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