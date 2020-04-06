От пневмонии умерла канадская актриса — мать кинозвезды Кифера Сазерленда

Шоу-бизнес

Умерла известная канадская актриса-ветеран Ширли Дуглас — мать кинозвезды Кифера Сазерленда. Об этом сообщил в соцсети Twitter сам 53-летний актер, известный по фильмам «Молодые стрелки», «Коматозники», «Три мушкетера, «Исчезновение», «Время убивать», а также по телесериалу «24».

Ширли Дуглас было 86 лет. По словам Кифера, его мать умерла от осложнений, вызванных пневмонией. Однако болезнь не была связана с коронавирусом.

За знаменитого актера Дональда Сазерленда, известного по фильмам «Голодные игры», «Золото дураков», «Казанова Федерико Феллини», сериалу «МЭШ», Ширли Дуглас вышла замуж в 1966 году. У супругов родились двойняшки — Кифер и его сестра Рэйчел. В 1971 году супруги развелись. От первого брака у Ширли остался также сын Томас.

Отец Ширли — Томми Дуглас, известный канадский политик, который, согласно опросам общественного мнения постоянно входит в десятку самых выдающихся канадцев. Он основал в стране систему медицинского страхования.

Ширли Дуглас снималась во многих фильмах — в том числе ленте Стэнли Кубрика «Лолита», в картине Дэвида Кроненберга «Связанные насмерть».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умер актер из киносаги «Звездные войны» Эндрю Джек.

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