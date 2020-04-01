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От коронавируса умер актер из киносаги "Звездные войны" (фото)
В Великобритании, в больнице графства Суррей, от коронавируса скончался актер Эндрю Джек. Ему было 76 лет. Его не стало спустя 48 часов после госпитализации.
Как сообщает издание Daily Mail, жена Джека Гэбриэль Рождерс на момент его смерти находилась на карантине в Австралии. Она убита горем не только из-за смерти мужа, но и из-за того, что не смогла попрощаться с ним.
Эндрю снимался в киносаге «Звездные войны» — в картинах «Пробуждение силы», «Последние джедаи», где играл роль офицера Сопротивления генерала Эматта. А также — в спин-оффе франшизы «Хан Соло. Звездные войны: Истории».
Джек не только сам снимался в кино, но также был востребованным в Голливуде репетитором по произношению и диалектам. Он работал с такими кинозвездами, как Скарлетт Йоханссон, Пирс Броснан, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт. Сотрудничал с создателями трилогии «Властелин колец», помогая разрабатывать разные языки волшебного мира. В этом году он тренировал Роберта Паттинсона для роли Бэтмена. Съемки фильма были 14 марта прерваны из-за пандемии.
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