Одна жена и 74 «женки»: от коронавируса умер самый эксцентричный британский аристократ (фото)

Мир

От осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 87 лет умер Александр Джордж Тинн, седьмой маркиз Бат — британский политик, художник и писатель, которого, как пишет издание The Sun, считали самым эксцентричным английским аристократом.

Александр был сторонником полигамии. При одной официальной жене-венгерке Анне Гаэл у любвеобильного маркиза было 74 любовницы, которых он называл «женками». Они жили в его поместье и иногда устраивали между собой драки за право разделить с ним постель.

На территории своего поместья Лонглит маркиз в 1966 году создал первый сафари-парк вне Африки. В его старинном особняке на стенах и потолках спален были изображены сцены из Камасутры работы самого хозяина дома.

Маркиз заседал в Палате Лордов, а также принимал участие в выборах в Европейский Парламент от либерально-демократической партии.

Сын и наследник Александра Сивлин, виконт Уэймут (к которому теперь перешел титул маркиза), женат на мулатке Эмме, дочери нигерийского бизнесмена. У Александра также есть еще дочь — леди Ленка Абигайль. Состояние семьи оценивается в 193 миллиона долларов.

Александр с женой Анной



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