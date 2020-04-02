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Знаменитый американский музыкант умер от коронавируса в 52 года (фото, видео)
В США, вслед за звездой кантри-музыки Джо Диффи, от коронавирусной инфекции умер знаменитый американский музыкант и композитор Адам Шлезингер. Ему было 52 года. У разведенного Адама остались две дочери.
Как сообщает издание Variety, Шлезингер больше недели провел в одной из больниц Нью-Йорка в крайне тяжелом состоянии. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Адам был основателем американской рок-группы Fountains Of Wayne и коллектива Ivy. В 1997 году был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за композицию к фильму «То, что ты делаешь!». Являлся обладателем музыкальной премии «Грэмми» и трех телевизионных премий «Эмми».
Шлезингер писал музыку к таким фильмам, как «Все без ума от Мэри», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Я, снова я и Ирэн», «Очень страшное кино».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умер актер из киносаги «Звездные войны».
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