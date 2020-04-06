Мир

Британка предложила найти на фото своего мопса: справились не все

Жительница Британии предложила пользователям соцсети Facebook, чем заняться на карантине. Она опубликовала в группе Organise My UK Home фото, которое сделала на прогулке в парке, и попросила, «просто забавы ради» найти ее мопса, которому удалось отлично замаскироваться.

Многие люди признавались, что им пришлось потратить много времени, чтобы обнаружить на снимке собачку. «Нашел! Это здорово!», «Мне понадобилась целая вечность!», «Умный песик. И милый», — писали в комментариях.

На пост обратило внимание издание The Sun. Мопсу удалось буквально «слиться» с поручнем скамейки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что названы самые высокооплачиваемые животные-звезды Instagram.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter