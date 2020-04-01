Названы самые высокооплачиваемые животные-звезды Instagram (фото, видео)

Мир

Не только блогеры-люди могут прилично обогатиться в соцсетях. Стало известно, кто из животных, ставших звездами Instagram, зарабатывает больше всех. Список самых богатых и влиятельных зверюшек составил сайт GuarantorLoans.com.

Возглавляет рейтинг померанский шпиц Джифф Пом из США. Он (а вернее, его хозяева) получает более 45 тысяч долларов за один спонсорский пост. Очаровательная собачка может похвастаться армией из 10 миллионов подписчиков. Джифф Пом регулярно позирует в разных нарядах. Однажды он снялся в клипе певицы Кэти Перри. Хозяева шпица открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom и разные сувениры с изображением собаки.

Второе место занимает кошка по кличке Нала из Таиланда, которую ее хозяйка некогда взяла домой из приюта. У четвероногой звезды 4,3 миллиона последователей, и зарабатывает она почти 20 тысяч долларов за пост. У нее даже есть собственная линия кошачьего корма.

На третьей строчке — мопс Даг с 3,9 миллионами подписчиков. Его доходы составляют 18 тысяч долларов за пост. Он лично знаком с такими знаменитостями, как Эд Ширан, Билли Айлиш, Джастин Бибер. А в родном городе пса Нэшвилле (американский штате Теннесси) мэр объявил 20-е мая «днем мопса Дага» (Doug the Pug Day).

Четвертое место досталось лисе Джунипер — 2,9 миллиона подписчиков и 13 500 долларов за пост. Лисица родилась на ферме, торгующей пушниной. Однако ей повезло — Джунипер поселилась в доме, где живет много других животных. И забавляет сеть своими веселыми проделками.

Замыкает первую пятерку собака Мару породы сиба-ину из Японии. У нее в Instagram 2,5 миллиона поклонников. И доход — почти 12 тысяч за пост.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти кошки Лил Баб, которая была одним из первых животных, которые стали звездами интернета.

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