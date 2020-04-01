27.49 / 28.10 29.94 / 30.80
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Названы самые высокооплачиваемые животные-звезды Instagram (фото, видео)

10:10 1 апреля 2020 115
Шпиц Джифф Пом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Не только блогеры-люди могут прилично обогатиться в соцсетях. Стало известно, кто из животных, ставших звездами Instagram, зарабатывает больше всех. Список самых богатых и влиятельных зверюшек составил сайт GuarantorLoans.com.

Возглавляет рейтинг померанский шпиц Джифф Пом из США. Он (а вернее, его хозяева) получает более 45 тысяч долларов за один спонсорский пост. Очаровательная собачка может похвастаться армией из 10 миллионов подписчиков. Джифф Пом регулярно позирует в разных нарядах. Однажды он снялся в клипе певицы Кэти Перри. Хозяева шпица открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom и разные сувениры с изображением собаки.

Публикация от jiffpom (@jiffpom)

Второе место занимает кошка по кличке Нала из Таиланда, которую ее хозяйка некогда взяла домой из приюта. У четвероногой звезды 4,3 миллиона последователей, и зарабатывает она почти 20 тысяч долларов за пост. У нее даже есть собственная линия кошачьего корма.

На третьей строчке — мопс Даг с 3,9 миллионами подписчиков. Его доходы составляют 18 тысяч долларов за пост. Он лично знаком с такими знаменитостями, как Эд Ширан, Билли Айлиш, Джастин Бибер. А в родном городе пса Нэшвилле (американский штате Теннесси) мэр объявил 20-е мая «днем мопса Дага» (Doug the Pug Day).

Ive got the quarantine blues -Doug

Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug)

Четвертое место досталось лисе Джунипер — 2,9 миллиона подписчиков и 13 500 долларов за пост. Лисица родилась на ферме, торгующей пушниной. Однако ей повезло — Джунипер поселилась в доме, где живет много других животных. И забавляет сеть своими веселыми проделками.

Замыкает первую пятерку собака Мару породы сиба-ину из Японии. У нее в Instagram 2,5 миллиона поклонников. И доход — почти 12 тысяч за пост.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти кошки Лил Баб, которая была одним из первых животных, которые стали звездами интернета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Абрикос цветет

До +19: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер