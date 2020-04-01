- 10:31 Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19: что изменится
- 10:13 Мировой кризис из-за коронавируса назвали самым тяжелым со времен Второй мировой войны
- 10:10 Названы самые высокооплачиваемые животные-звезды Instagram
- 10:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:04 "Ему то лучше, то хуже": помощник Лещенко рассказал о его состоянии
- 10:03 Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
- 09:54 Младшему было всего 23 года: в сети показали фото бойцов ВСУ, погибших в марте на Донбассе
- 09:52 На Буковине обнаружили итальянца с коронавирусом
- 09:50 В Киеве из-за ремонтов частично перекроют дороги
- 09:32 Подростки зверски избили журналиста в Киеве: детали происшествия
- 09:18 Коронавирус унес жизнь экс-президента «Марселя»
- 09:05 Доллар ускорил падение: как изменился курс валют 1 апреля
Названы самые высокооплачиваемые животные-звезды Instagram (фото, видео)
Не только блогеры-люди могут прилично обогатиться в соцсетях. Стало известно, кто из животных, ставших звездами Instagram, зарабатывает больше всех. Список самых богатых и влиятельных зверюшек составил сайт GuarantorLoans.com.
Возглавляет рейтинг померанский шпиц Джифф Пом из США. Он (а вернее, его хозяева) получает более 45 тысяч долларов за один спонсорский пост. Очаровательная собачка может похвастаться армией из 10 миллионов подписчиков. Джифф Пом регулярно позирует в разных нарядах. Однажды он снялся в клипе певицы Кэти Перри. Хозяева шпица открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom и разные сувениры с изображением собаки.
Второе место занимает кошка по кличке Нала из Таиланда, которую ее хозяйка некогда взяла домой из приюта. У четвероногой звезды 4,3 миллиона последователей, и зарабатывает она почти 20 тысяч долларов за пост. У нее даже есть собственная линия кошачьего корма.
My two essential needs, Box and CBD I trust @pawcbd products because its premium, grown in the USA, and tested. Link in bio to learn more. Coupon code: NALA for 25% off human and pet products from now through 3/27 #ad Tune in to my IG live today at 4:30pm PT. I will be talking about my experience with CBD!
На третьей строчке — мопс Даг с 3,9 миллионами подписчиков. Его доходы составляют 18 тысяч долларов за пост. Он лично знаком с такими знаменитостями, как Эд Ширан, Билли Айлиш, Джастин Бибер. А в родном городе пса Нэшвилле (американский штате Теннесси) мэр объявил 20-е мая «днем мопса Дага» (Doug the Pug Day).
Четвертое место досталось лисе Джунипер — 2,9 миллиона подписчиков и 13 500 долларов за пост. Лисица родилась на ферме, торгующей пушниной. Однако ей повезло — Джунипер поселилась в доме, где живет много других животных. И забавляет сеть своими веселыми проделками.
Замыкает первую пятерку собака Мару породы сиба-ину из Японии. У нее в Instagram 2,5 миллиона поклонников. И доход — почти 12 тысяч за пост.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти кошки Лил Баб, которая была одним из первых животных, которые стали звездами интернета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»