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С европейским взглядом на Украину: Невзоров неожиданно высказался про Соловьева
Журналист Александр Невзоров дал оценку пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву. Этот момент был освещен в интервью сайту ГОРДОН.
«Он не подонок, безусловно. И он не гений. Он солдат информационной войны. Ему платят достаточно много, но ему платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Поверь мне, это совершенно нормальный человек, с совершенно нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию», — высказал Невзоров о Соловьеве,
По словам Невзорова, все действия Соловьева направлены исключитетельно на то, чтобы в итоге хорошо жить в Европе.
«Он пошел на все это только для того, чтобы быть типичным успешным европейцем, который в какую-то минуту сможет забыть жуткое слово «Россия», — сказал Невозоров.
При этом он отмечает, что Соловьеву не удастся воплотить свою мечту в жизнь.
«Соловьев — явление, Соловьев — боец, Соловьев — таран, Соловьев — человек, одержимый идеей собственного благополучия. Он не понимает, что чем больше он работает, тем дальше он от этой мечты. Он хочет обо всем забыть и сидеть в кресле-качалке на террасе итальянской виллы. Но чем больше он для этого делает, тем дальше терраса и тем гнилее качалка», — уверен Невзоров.
Ранее сообщалось, что пропагандист Соловьев резко высказался о крымчанах.
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