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«Выращиваем лук на подоконнике»: Тарас Тополя рассказал, как проводит время на карантине (фото)

13:33 6 апреля 2020 140
Тарас Тополя
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, жена которого певица Alyosha ожидает третьего ребенка, на карантине проводит время дома с семьей, изредка выезжая за продуктами или на студию. Музыкант соблюдает правила безопасности, но не прекращает заниматься творчеством и развиваться.

«На карантине занимаемся разными вещами, в основном, связанными с детьми — мы научились пользоваться „Zoom“. Ну, а кроме того, время от времени выезжаем на студию, где готовим новые песни и новые релизы. То есть работа над музыкальным материалом не останавливается. Мы не просто сидим дома, но и работаем, по одному выезжая на студию», — поделился лидер группы «Антитела» Тарас Тополя в эфире канала «Украина».

Музыкант говорит, что они покупают продукты, не поддаваясь панике и не закупая много впрок. А зелень выращивают на подоконнике.

«Мы выращиваем лук на подоконнике (смеется). На самом деле — это не шутка, у нас Роман очень любит этим заниматься, он выращивает на подоконнике свой лук и время от времени мы его срезаем. Вазоны еще не едим, держимся как-то. А если серьезно, то, конечно, выезжаем время от времени в магазин, соблюдая все правила безопасности. Заранее продуктами не запасались — не поддавались паническим настроениям — гречка в доме есть, но в умеренном количестве, где-то полторы тонны», — смеясь, рассказал Тополя в программе «Ранок з Україною».

Тарас говорит, что ему пришлось отменить все концерты и публичные мероприятия, но заниматься творчеством он не прекратил. С оптимизмом ждет окончания карантинных ограничений и строит планы на будущее.

«Мы перенесли все концерты, которые были запланированы в туре, но мы обязательно их сыграем! И это главные планы после того, как закончится карантин», — обещает Тарас Тополя.

Звезды на карантине советуют не поддаваться унынию и проводить время с пользой. Знаменитости делятся советами с «ФАКТАМИ».

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