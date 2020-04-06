Как не убить мужа на карантине: советы от Екатерины Кухар

Шоу-бизнес

Известные артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которым после гастролей во Франции и поездки в Таиланд пришлось самоизолироваться на 14 дней, продолжают строго придерживаться правил карантина. Они проводят время с детьми — 11-летним сыном Тимуром и 5-летней дочкой Настей. Дети очень скучали по родителям, и теперь счастливы, что наконец-то мама и папа всегда рядом.

Они практически не выходят из дома, 24 часа в сутки проводят время с семьей в замкнутом пространстве. Екатерина признается, что в таких условиях сложно сохранить гармонию. Чтобы не «убить мужа», не срываться на детях, не поддаваться панике и сохранять спокойствие, балерина выработала свои правила, которыми поделилась с «ФАКТАМИ».

«Самый простой метод повысить свой уровень гормона счастья — объятия! В Таиланде, когда мы были на слоновой ферме, я заметила, что когда эти великаны хотят проявить свою нежность, они обнимают друг друга хоботами. Хобот слона более чувствительный, чем пальцы человека, в нем около 4 000 разных мышц. Когда я наблюдала эту картину, вспомнила, что у нас с Сашей есть похожий утренний ритуал. Кто первый открывает глаза утром, тот обнимает другого. В обнимашках мы меняем три позы перед тем, как встать с постели.

Например, если я первая проснулась, я обнимаю Сашу, потом мы переворачиваемся, Саша обнимает меня — вторая, а третья поза, как получится, и только потом мы встаем. При объятиях вырабатывается гормон счастья — окситоцин. Так мы поднимаем себе настроение", —говорит Екатерина.

Балерина советует и укладываться спать с особым настроением.

«Мы никогда не засыпаем в соре и с обидой в душе, есть вероятность, что утром проснемся с еще большей обидой. Поэтому обязательно миримся перед тем, как ложиться спать», — рассказывает Катя.

Как правило, на карантине больше всего раздражает быт. Поэтому балерина советует четко разделить обязанности.

«Саша спокойней, чем я, поэтому во время карантина он учит с детьми уроки. Я внимательная и педантичная, отвечаю за чистоту», — рассказала Кухар.

Она советует не зацикливаться на карантине и наслаждаться каждым моментом с семьей. Говорит, что этому она научилась во время поездки в Таиланд.

«Мы ездили на слоновую ферму. Когда только приехали и строили планы на день, нам предлагали искупать слонов. На что я с брезгливостью сказала: «Даже за все деньги мира этого не сделаю». Но так я думала недолго. Сначала мы их кормили бамбуком, готовили для них деликатесные бомбочки из бананов, крупы и воды, которые лепили своими руками. Потом мы наблюдали за их играми в песке, как они осыпают друг друга им и именно от этого получают море радости, как они принимают грязевые ванны, как они скрабируются об дерево и так себя очищают.

Наблюдая за этой картиной и забыв о своей брезгливости, я сама попросила ковшики с водой и щеточки, для того чтоб присоединиться к процессу и помыть их. Моему счастью не было предела. Эти огромные великаны заставили меня забыть о проблемах, материальных вещах и цивилизации, взамен я получила море удовольствия от соединения с природой.

К чему я это веду? Учитесь радоваться моменту. Я для себя сделала вывод: не ставьте для себя границы, иногда стоит пересмотреть свой скептицизм. Игры не всегда должны быть «чопорные» и по правилам чистоты. В период карантина это особенно важно. Я раньше всегда сердилась на Стоянова, который, когда играет с детьми, переворачивает квартиру с ними верх дном. Я бегала за ними с криками, раздражением и портила им праздник. Теперь я пересмотрела свою позицию и присоединяюсь к ним, а потом они помогаю мне все поставить на свои места", — советует Кухар.

Еще балерина советует женщинам не расслабляться, снимать пижамы, делать прически и следить за своей физической формой.

«Одно из важных правил „вынужденных выходных“, которое помогает внутренне организовать себя и нравиться мужу — наряжаться», — считает Катерина.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Кухар рассказала, почему прервали медовый месяц в Таиланде и почему боялась встречи с детьми.

Также Ольга Сумская рассказала в интервью «ФАКТАМ» о том, как проводит время на карантине и дала советы, как поднять иммунитет.

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