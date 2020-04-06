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Нарушал режим самоизоляции: Собчак «застрелила» мужа (видео)

13:30 6 апреля 2020 217
Собчак и Богомолов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, бывший любовник которой недавно вскрыл себе вены, наказала режиссера Константина Богомолова за нарушение режима самоизоляции.

Шуточное видео с мужем Собчак разместила у себя в соцсетях. Богомолов попытался перепрыгнуть через забор, но жена его остановила. «Ты куда полез?!» — грозно спрашивает Собчак и «стреляет» в мужа-беглеца.

«Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду! Оставайся дома», — подписала она видео.

Напомним, что 4 апреля московская полиция задержала мужчину по имени Иисус, выгуливавшего собаку. Иисус Воробьев гулял с собакой в центре Москвы на Патриарших прудах. После того, как хозяина задержали, собаке Платону домой пришлось возвращаться самостоятельно.

Ранее адвокат рассказал «ФАКТАМ», как украинцам избежать ареста или штрафов за нарушение карантина.

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