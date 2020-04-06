27.03 / 27.48 28.97 / 29.69
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Почему медики часто заражаются кронавирусом: инфекционист объяснила ситуацию

13:57 6 апреля 2020 83
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине коронавирусная болезнь укладывает на больничные койки не только простых людей, но и медиков. Во многих областях уже есть заболевшие врачи и медсестры, а иногда целые бригады. Основная причина — абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты, и не только в Украине, но и во всем мире.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказала доктор наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

Ученый отметила, что 30 марта 2020 FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выпустило новые рекомендации по использованию респираторов, где позволяют их повторное использование (после дезинфекции). Потому что их нужно огромное количество, а столько нет.

Второй момент, по мнению Голубовской, госпиталь должен быть разделен на чистую и грязную зону. Такие зоны можно сделать только в инфекционных отделениях, которые изначально так и построены. В других отделениях это организовать практически невозможно.

Медикам приходиться часто переходить из чистой в грязную зоны, а для этого нужно снять с себя защитную одежду, при входе снова в чистую зону, ее нужно одеть.

«Если взять, например, один этаж с 10 палатами, то вам нужно 20 раз сменить одежду. Поэтому это проблема во всем мире, а в Украине — особенно. Одно дело Киев и центральные больницы, которым все помогают, другое — все остальные», — уточнила врач.

Кроме того, сейчас медперсонал работает в усиленном режиме. Это противоречит всем современным нормам. Когда медработники работают в таком аврале, они устают, сами допускают ошибки, небрежно относятся к осторожности.

Если человек правильно использует защитные костюмы, то он не должен заразиться коронавирусом, отмечает Голубовская.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Монастыриском районе Тернопольской области, который мог превратиться в «украинский Ухань» из-за нехватки медикаментов и средств защиты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Дети и взрослые в парке

В Украине ужесточили карантин: как теперь гулять с детьми, сажать огород и где носить маску

Пожар

Вооруженное нападение под Одессой: частный дом забросали «коктейлями Молотова»

Владимир Соловьев

С европейским взглядом на Украину: Невзоров неожиданно высказался про Соловьева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер