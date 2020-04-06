Почему медики часто заражаются кронавирусом: инфекционист объяснила ситуацию

Украина

В Украине коронавирусная болезнь укладывает на больничные койки не только простых людей, но и медиков. Во многих областях уже есть заболевшие врачи и медсестры, а иногда целые бригады. Основная причина — абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты, и не только в Украине, но и во всем мире.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказала доктор наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

Ученый отметила, что 30 марта 2020 FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выпустило новые рекомендации по использованию респираторов, где позволяют их повторное использование (после дезинфекции). Потому что их нужно огромное количество, а столько нет.

Второй момент, по мнению Голубовской, госпиталь должен быть разделен на чистую и грязную зону. Такие зоны можно сделать только в инфекционных отделениях, которые изначально так и построены. В других отделениях это организовать практически невозможно.

Медикам приходиться часто переходить из чистой в грязную зоны, а для этого нужно снять с себя защитную одежду, при входе снова в чистую зону, ее нужно одеть.

«Если взять, например, один этаж с 10 палатами, то вам нужно 20 раз сменить одежду. Поэтому это проблема во всем мире, а в Украине — особенно. Одно дело Киев и центральные больницы, которым все помогают, другое — все остальные», — уточнила врач.

Кроме того, сейчас медперсонал работает в усиленном режиме. Это противоречит всем современным нормам. Когда медработники работают в таком аврале, они устают, сами допускают ошибки, небрежно относятся к осторожности.

Если человек правильно использует защитные костюмы, то он не должен заразиться коронавирусом, отмечает Голубовская.

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