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"Станем украинским Уханем": жители Монастыриски, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)
Жители Монастыриского района на Тернопольщине, где насчитывается уже 77 инфицированных COVID-19, среди которых 32 медиков и пятеро детей, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Напомним, ранее стало известно, когда в Украине возможен пик эпидемии.
Главу государства призвали вмешаться в ситуацию, и распорядиться об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты.
Авторы обращения заявляют, что жители района пытаются закупить необходимые за собственные средства, а местная власть «демонстрирует бездеятельность».
«Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района. Статистика — неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в «украинский Ухань», — говорится в обращении.
Напомним, коронавирус диагностировали и у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха.
А тем временем в Винницкой области медики сутками не отходят от больного COVID-19 ребенка.
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"Станем украинским Уханем": жители Монастыриски, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)
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