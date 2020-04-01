27.49 / 28.04 29.86 / 30.70
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Станем украинским Уханем": жители Монастыриски, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)

19:09 1 апреля 2020 125
«Станем украинским Уханем»: жители Монастыриска, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Жители Монастыриского района на Тернопольщине, где насчитывается уже 77 инфицированных COVID-19, среди которых 32 медиков и пятеро детей, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Напомним, ранее стало известно, когда в Украине возможен пик эпидемии.

Главу государства призвали вмешаться в ситуацию, и распорядиться об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты.

Авторы обращения заявляют, что жители района пытаются закупить необходимые за собственные средства, а местная власть «демонстрирует бездеятельность».

«Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района. Статистика — неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в «украинский Ухань», — говорится в обращении.

Напомним, коронавирус диагностировали и у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха.

А тем временем в Винницкой области медики сутками не отходят от больного COVID-19 ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Станем украинским Уханем»: жители Монастыриска, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)

"Станем украинским Уханем": жители Монастыриски, где COVID-19 заболели 32 врача, обратились к Зеленскому (видео)

оккупация Крыма

Путин совершил непоправимое: захочет ли Украина после этого возвращать Крым

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Киберполиция

Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, похитившую у клиентов миллион гривен

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер