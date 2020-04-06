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104-летняя итальянка стала старейшим в мире человеком, вылечившимся от коронавируса

14:19 6 апреля 2020 218
Ада Дзануссо с врачом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

104-летняя жительница Италии Ада Дзануссо стала старейшим в мире человеком, которому удалось вылечиться от коронавируса. Ада проживает в доме престарелых в городе Биелла на севере страны. Она заболела 17 марта, но уже полностью поправилась, хотя болезнь протекала достаточно тяжело. Как пишет издание Metro, у матери четырех детей были приступы рвота, высокая температура и затруднение дыхания.

Сын Ады Джампьеро говорит, что его мать заразилась после того, как от коронавируса умерли 20 других обитателей дома престарелых.

Врачи, лечившие старушку, говорят, что она ходит и не лежит в постели. И что ее выздоровление дает надежду всем, кто в эти дни страдает от вызванной COVID-19 болезни.

100 лет назад Ада также пережила пандемию гриппа-испанки.

Между тем в Италии в последние дни прослеживается тенденция к снижению случаев с летальным исходом.

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