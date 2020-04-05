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Выздоровевшие от COVID-19 продолжают распространять вирус: ученые шокировали новым открытием
Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни, остаются заразными в течение еще, как минимум, восьми дней. Даже если не имеют симптомов болезни. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которые наблюдали за пациентами с COVID-19 в Китае.
Так, ученые следили за состоянием здоровья пациентов, излеченных от коронавируса, и продолжали брать мазки из горла в течение нескольких недель после выздоровления, сообщает УНИАН.
«Мы выяснили, что половина пациентов продолжала оставаться переносчиками вируса даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни», — сообщила Локеш Шарма из Школы медицины Йельского университета.
По наблюдениям ученых, с момента заражения вирусом проходит примерно пять дней до появления первых симптомов. А после лечения — проходит от одного до восьми дней, прежде чем пациенты, которые вылечились, перестают быть заразными.
Для половины пациентов, за которыми вели наблюдения, этот показатель был 7−8 дней. По мнению Лисиня Си, сотрудника Пекинской больницы, такие результаты свидетельствуют о пользе социальной изоляции: «Если у вас были легкие симптомы и вы оставались дома, чтобы не заразить других людей, вам стоит продолжить свой карантин минимум на одну неделю, чтобы избежать риска распространения вируса от вас».
По его мнению, к пациентам, у которых больше нет симптомов коронавируса, следует относиться как к потенциальным переносчикам болезни. Си также отметил, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, могут ли люди, которые перенесли заболевания, быть заразными для окружающих в течение более длительного времени после успешного лечения.
Как писали «ФАКТЫ», ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что коронавирус COVID-19 теперь представляет опасность и для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни.
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