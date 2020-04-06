Как пережить карантин в общежитии и не нарушить закон? Никак

Украина

Как, согласно новым карантинным правилам, пенсионеру самоизолироваться в общежитии с общими ванной, кухней, туалетом? Никак. Чтобы не быть наказанным штрафом, превышающим пенсию за полгода, такой пенсионер должен или умереть, или нарушить правила самоизоляции. Куда родителям деть детей, уходя из общежития на работу? Некуда, поскольку школы/садики закрыты, а оставлять детей в общежитиях Кабмин запретил. Даже в общий туалет детей обязаны сопровождать взрослые.

— Пенсионерам, находящимся на самоизоляции в общежитиях, остается проживать там, как и прежде, посещать по необходимости места общего пользования, но не выходить за пределы этого здания. Да, нарушается принцип самоизоляции. Но те, кто создавал эти правила и законы, об этом не думали. Остается надеяться на здравый смысл работников контролирующих органов. И на то, что пенсионеры не начнут голодные бунты и «вылазки» из домов «на охоту» за продуктами. Причем, я предполагаю, идти будут в ближайшие мусорники, считает известный адвокат Иван Либерман.

Как можно избежать наказания, если на вас составили протокол об админответственности за нарушение карантинных норм? Оспорить его в суде зачастую будет легко, считает Иван Либерман. О том, как это сделать, читайте в интервью адвоката Либермана «ФАКТАМ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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