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Украинский военный стал лучшим иностранным выпускником британской Королевской академии (фото)
Курсант одесской Военной академии Антон Совенко назван лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерсте. Ему вручены соответствующий знак отличия и диплом. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине, отмечая, что «награда вручена по итогам показателей военной, практической и академической подготовки».
Также сообщается, что «с самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время, чтобы не только не отставать, но и превосходить других слушателей престижной британской академии, для которых английский был родным».
Антон представлял британскую академию на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу.
Как сообщили в одесской Военной академии, это уже вторая награда, которой удостаивается их курсант и Украина в целом. Так, в прошлом году выпускник академии Артем Бараненко получил «Меч лучшего зарубежного выпускника», которым награждают за высокие результаты учебы и во время экзаменов. Тогда он стал первым украинцем, отмеченным в стенах этого престижного вуза, который с 1997 года принимает на обучение наших курсантов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что кортиком ВМС Италии был отмечен один из лучших выпускников Одесской национальной морской академии курсант Иван Долгих.
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