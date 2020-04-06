Украина

Скучно и тоскливо: как выглядит Полтава на карантине с высоты птичьего полета (видео)

В интернете набирает тысячи просмотров видео 25-летнего фотохудожника из Полтавы Александра Балкового, выложенное в YouTube, под названием «Как выглядит карантин в Полтаве». Аэросъемка велась с квадрокоптера на протяжении нескольких дней в дневное и вечернее время. (Ранее «ФАКТЫ» показали, как выглядят опустевшие улицы Киева.)

Безлюдные улицы и площади, пустые вокзалы, парки, рынки, стадионы, детские аттракционы создают впечатление заброшенного города. По-новому воспринимаются архитектура зданий и любимые места отдыха горожан: они стали как бы чище и обрели собственную жизнь. Но, конечно же, ждут возвращения людей из карантина, потому что без них все-таки скучно и тоскливо…

Хотя город заметно опустел, но все же движение транспорта не остановлено, прогуливаются или спешат по своим делам одинокие прохожие…

«Я бы очень хотел увидеть безлюдную Полтаву, чтобы каждый придерживался карантина, хотя это и тяжело в такую погоду. Всем желаю скорее осознать всю серьезность ситуации. В этом видео я выбрал самые оживленные и самые популярные места, и результат не такой уж плохой», — написал автор о своем творении, которое заканчивается призывом «Сидите дома!».

У пользователей социальных сетей видео вызвало массу приятных эмоций. Люди пишут, что просматривают его по несколько раз, и благодарят автора за виртуальное путешествие красавицей-Полтавой. «Хочется верить, что все это скоро закончится и город заживет полноценной жизнью», — выражает надежду один из комментаторов.

Кадры из фильмов о постапокалипсисе стали напоминать и виды других городов Украины, например, снятый с высоты птичьего полета Днепр вызвал ужас у впечатлительных пользователей соцсетей.

Напомним, ранее в сети показали, как во время карантина выглядят самые узнаваемые туристические места мира.

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