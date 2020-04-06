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Общество и люди

Пришлось ночевать на улице: вернувшегося в Тернополь из Польши заробитчанина жена не пустила домой (фото)

16:36 6 апреля 2020 505
мужчина
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока некоторые жители Украины недооценивают угрозу от коронавируса и пытаются сбежать из мест обязательной обсервации, в Тернопольской области, напротив, к опасности отнеслись крайне серьезно. Так, жительница Тернополя не пустила в дом мужа, вернувшегося из Польши. Заробитчанину пришлось ночевать на улице.

тернополь

Полиция, куда на следующий день обратился тернопольчанин, встала на сторону супруги. Мужчину направили в специальное медучреждение, где собирают таких же невезучих, не имеющих отдельного жилья для самоизоляции.

«(Направили) в одно из медицинских учреждений, предназначенных для граждан, которым негде самоизолироваться», — уточнил замначальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.

тернополь

В полиции говорят, что пристально следят за тем, как возвратившиеся из-за границы соблюдают правила карантина. Проверки проводятся ежедневно, в течение двух недель после пересечения человеком границы. Штраф за несоблюдение карантинного режима составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, случай в Тернополе не первый, когда приехавших из-за границы земляки по умолчанию воспринимают как зараженных. Так, под Одессой в селе Ракулово жители пытались выгнать из дома вернувшегося из Чехии юношу.

В Тернопольской области, по последним данным, коронавирусом заразились 160 человек, двое скончались.

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Пришлось ночевать на улице: вернувшегося в Тернополь из Польши заробитчанина жена не пустила домой (фото)

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