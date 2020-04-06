Политика

Быть или не быть? Еврокомиссия сделала громкое заявление по поводу отмены санкций против России

В понедельник, 6 апреля, в ЕС ответили по поводу того, насколько санкции мешают РФ противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщает Укринформ.

«В целом режим санкций ЕС и ООН предоставляет возможность для гуманитарных исключений. Но в том, что именно касается России, то санкции направлены против российских компаний и лиц, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции введены в результате действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не мешают России противодействовать вспышке коронавируса», — заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано в ответ на вопрос журналистов об обращении группы депутатов Европарламента к руководству ЕС с просьбой не ослаблять под предлогом борьбы с коронавирусом санкции против РФ.

Ранее сообщалось, что российские топ-политики предпринимают попытки давить на Германию и Францию как участников «Нормандского формата».

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