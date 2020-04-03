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Пытаются давить на участников "Нормандского формата": Кулеба разоблачил действия чиновников Путина
После принятия Генассамблеей ООН «Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против COVID-19», одним из соавторов которой стала Украина, российские топ-чиновники начали предпринимать активные попытки оказать давление на Германию и Францию как участников «Нормандского формата» с целью навязать им свою точку зрения.
Об этом пишет в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Похоже, сделанные вчера и сегодня предвзятые и тенденциозные комментарии российских официальных лиц, а также их Министерства иностранных дел, имеют целью осуществление определенного давления на Германию и Францию как участников «Нормандского формата», — указывает он.
К тому же, по его словам, эти комментарии «как и многие другие российские комментарии» содержат:
— существенные неточности, которые искажают согласованный, пока что, статус-кво;
— откровенно ложные пассажи в адрес Украины, которые не соответствуют действительности.
Кулеба подкрепил свою позицию следующими аргументами.
«Первое. Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске ни одного прямого „диалога Киева и Донбасса“, от которого любой участник, включая Берлин и Париж, „могут отклониться в исполнении“. Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (сторона, которая защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (агрессор)», — подчеркнул он.
При этом глава МИД призвал российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений.
«Второе. Ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не «происходит ухудшение ситуации с правами человека», — подчеркнул и он.
В то же время, напомнил Кулеба, иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.
«Третье. Несомненно, глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и с последующими серьезными ограничительными мерами, предпринимаемые различными странами, существенно влияют на интенсивность работы Трехсторонней контактной группы и в целом на переговоры. Однако в этом нет никаких попыток политизации, а есть только строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла», — добавил министр.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря действиям украинских дипломатов Генассамблея отклонила «мирные инициативы» РФ, под которыми страна-агрессор пыталась протащить через ООН предложение об отмене наложенных на нее санкций, которые были введены после захвата путинской военщиной украинского Крыма и начала агрессии на Донбассе.
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