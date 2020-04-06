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Украина

Идут на рекорд: поправок к "антиколомойскому" закону уже больше 13 тысяч

20:59 6 апреля 2020 154
рада
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Верховная Рада близка к тому, чтобы поставить абсолютный рекорд в истории украинского парламентаризма. Рекорд будет касаться правок, предложенных к законопроекту. Исправлять предлагается принятый в первом чтении законопроект о банках, еще называемый «антиколомойским». За неделю после голосования к документу предложили более 13 тысяч замечаний.

«Есть один внефракционный депутат. Только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по полторы тысячи поправок. И это еще не все правки пришли. Поздравляю нас, похоже что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды», — прокомментировал происходящее депутат Ярослав Железняк, представитель профильного финансового комитета.

Законопроект был проголосован 30 марта. Основное его назначение: запретить отмену решений НБУ о национализации банков. Таким образом, под ударом нового закона могут оказаться бывшие владельцы «ПриватБанка», желающие либо возврата им финучреждения, либо выплаты компенсации.

4 апреля, когда стало понятно, что к законопроекту будут предложены тысячи правок, глава фракции «Слуга народа» объяснил конечную цель депутатов-«корректоров». Давид Арахамия напомнил, что документ не внесут в сессионный зал, пока комитет не рассмотрит все поправки до единой. До тех пор голосование в Раде будет заблокировано.

Таким образом второе чтение законопроекта откладывается в долгий ящик, а вместе с ним и программы помощи от МВФ. Банковский закон был одним из требований фонда для возобновления сотрудничества.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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