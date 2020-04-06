Происшествия

Потушить пока не удается: спасатели рассказали, что происходит сейчас в горящей Чернобыльской зоне (видео)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение масштабного пожара. Огонь был замечен днем 4 апреля. Пока удалось погасить один из очагов возгорания возле села Раговка Полесского района. Там выгорели пять гектаров территории.

Как сообщает ГСЧС в Киевской области, более обширный участок — 20 гектаров лесничества в районе поселка Полесское, сел Владимировка, Жовтневое и Рудня Осошня — все еще не потушен. Наблюдаются отдельные очаги возгорания. Задействованы 104 огнеборца, пожарные машины, вертолет Ми-8, сбрасывающий воду на труднодоступные участки.

Несмотря на опасения жителей, радиационный фон по Киеву и Киевской области остается в пределах нормы и не превышает фоновых значений. В Киеве приборы зафиксировали 0,013 мР/час, в области — до 0,011 мР/час. В зоне отчуждения показатели не изменились: в Чернобыле — 0,2 мР/час, на КПП Дитятки 0,1 мР/час.

Напомним, 6 апреля полиция задержала вероятного виновника пожара — местного жителя, сжигавшего траву и мусор.

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