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Старики-картежники: в Италии полиция накрыла в лесу "банду" азартных пенсионеров
В Италии, куда недавно отправилась оказывать помощь в борьбе с карантином бригада украинских медиков, произошел довольно курьезный случай: правоохранители задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу.
Об этом пишет Milano la Repubblica.
Сообщается, что фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези.
Затем они уходили вглубь лесного массива: здесь в специальном укромном местечке мужчин ждали припрятанные пластиковые стол и стулья. Пожилые игроки в карты даже не носили масок.
Чтобы встретиться и поиграть в карты, они говорили семьям, что хотят пойти по магазинам, купить газету или находили другие подобные оправдания. Их выдала слишком азартная реакция во время игры: сразу несколько законопослушных граждан, которые проходили по набережной канала, сообщили о странных старческих криках, которые раздавались из гущи леса. Так в дело вмешались местные стражи порядка, доставившие «стариков-разбойников» в ближайший полицейский участок.
К счастью, для нарушителей карантина, полицейские не стали составлять протоколы на картежников и не подвергать их административному взысканию как положено в соответствии с новыми ограничениями на период изоляции. С мужчинами провели строгую профилактическую беседу, развезли их по домам, наказав родным ни в коем случае не выпускать их из дома. Теперь фанаты азартной картежной игры будут шлифовать свое мастерство и получать удовольствие на многочисленных онлайн-ресурсах в интернете.
Тем временем после инцидента полиция Кастано Примо еще более усилила проверки: буквально на следующий день был задержан мужчина, который пробежал далеко за 200 метров от своего дома, а также человек, проживающий в другом муниципалитете в этом районе, который направлялся в газетный киоск. При этом их оштрафовали — чтоб даже мысли не возникало нарушить правила карантина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на вечер 6 апреля в мире зафиксировано 1 миллион 330 тысяч 497 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавилось 57 тысяч 635 инфицированных. За время пандемии умерли 73 тысячи 875 человек — плюс еще 4 450 смертей за день. В больницах и самоизоляции находятся 978 тысяч 983 зараженных. Из них 46 тысяч 537 больных пребывают в критическом состоянии. Выздоровели 277 тысяч 720 человек.
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