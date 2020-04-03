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Украина

«Помогут в борьбе с коронавирусом»: Зеленский отправляет в Италию бригаду украинских медиков

17:49 3 апреля 2020 439
врачи
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В пострадавшую от коронавируса Италию едет делегация врачей из Украины. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Зеленский. В страну, где число заболевших перевалило за сотню тысяч, поедут гражданские медики и медработники из структур МВД Украины.

Объясняя свое решение, Зеленский заявил, что украинским врачам нужен опыт работы в условиях пандемии, пока Украина не приблизилась к своему пику заболеваемости. Максимум заболевших по прогнозам ожидается 15−25 апреля.

Медики поедут в Италию с гуманитарной миссией, потому оплачивать этот вояж будет украинская сторона. За счет Украины будут закуплены и средства защиты. Италия готова обеспечить проживание и питание медработникам.

Кроме того, Украина поможет Италии медицинским спиртом — партия дезинфектора будет отправлена после 6 апреля.

Напомним, Италия долгое время была центром распространения коронавируса в Европе, и лишь недавно уступила печальное первенство по числу заболевших Испании. В Италии COVID-19 выявлен у 115 тыс. человек, 13 тысяч скончались.

Фото МОЗ України/Facebook

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