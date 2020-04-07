Украина

В Раде рассказали, когда соберутся для рассмотрения важных вопросов

Несмотря на инфицирование некоторых народных депутатов коронавирусом, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг или пятницу.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница», — сказал он, добавив, что проведение внеочередного заседания во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

В свою очередь, председатель комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус высказал предположение, что на внеочередном заседании Верховная рада может назначить министра энергетики Украины. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, сейчас продолжаются консультации по кандидатурам на должность.

«У нас планируется заседание Верховной рады где-то в четверг-пятницу на этой неделе. Поэтому я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра по вопросам энергетики и экологии. Посмотрим (кто, — ред.), Идет отбор кандидатов, есть несколько потенциальных претендентов», — заявил Герус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не менее важным вопросом, который предстоит рассмотреть народным избранникам на внеочередном заседании, будет утверждение изменений изменения в госбюджет на 2020 год — на это рассчитывает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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