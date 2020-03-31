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Украина

Шмыгаль рассказал, когда Рада может принять изменения в бюджет

12:36 31 марта 2020 21
Денис Шмыгаль
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что народные депутаты через неделю поддержат изменения в госбюджет на 2020 год, сообщает Правительственный портал.

«Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7−8 дней», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что совместно с парламентским комитетом удалось создать «бюджет чрезвычайной ситуации», в котором предусматривается Фонд для борьбы с COVID-19. Предлагается наполнить Фонд суммой в размере 97,1 миллиарда гривен, при этом структура будет прозрачной, с четкими направлениями затрат.

Шмыгаль считает, что Рада не поддержала изменения в госбюджет из-за того, что многие депутаты отсутствовали на заседании фракций и не ознакомились с документом.

Ранее сообщалось, что Зеленский обещает вернуть госфинансирование в прежнем объеме.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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