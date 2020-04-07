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Мир

На лыжах по квартире: испанец снял забавное видео о "крутом" восхождении в горы

4:30 7 апреля 2020 22
Кляйн
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Многие жители Европы вынуждены проводить большую часть времени дома на карантине, придерживаясь режима самоизоляции. Но даже при этом некоторые из них находят способ скрасить серые будни прямо в квартире.

Об этом пишет Eurosport.

Одним из таких оригиналов оказался 28-летний режиссер и фотограф Филипп Клейн Герреро — немец, проживающий большую часть жизни в Испании.

По словам Филиппа, он должен был поехать в горы со своей семьей и заняться своим хобби — фрирайдом. Однако из-за распространения коронавируса ему пришлось отложить свои планы.

«Из-за карантина я все время думал о катании на лыжах, поэтому я начал думать, как можно кататься на лыжах, не выходя из гостиной», — рассказал он.

По словам Кляйна, в тот день, когда Испания начала вводить ограничения, у него был билет на автобус до лыжного курорта La Grave во Франции — он мог целую неделю кататься на лыжах со своей семьёй и не беспокоиться о карантине.

«Это была фрирайд-поездка, на которую я копил целый год, все было запланировано. Я мог сесть в этот автобус, но когда я увидел, что ситуация с каждой минутой становится всё хуже, я решил, что будет немного аморально кататься на лыжах, когда в Испании умирают люди», — сказал Филипп Кляйн

Поэтому заняться споротом Филипп решил дома. По словам юноши, он видел много забавных видеороликов, в которых люди делают это дома.

И сам решил снять нечто забавное и занятное.

Филипп работает инженером в испанской компании по производству автомобилей SEAT, поэтому знаком со многими современными технологиями.

Он прикрепил камеру к потолку и начал запечатлевать свое видео.

«В четверг утром я увидел, что снаружи было хорошее освещение, и решил сделать это. Я передвинул всю мебель, включил свет, повесил камеру на потолок, и через шесть часов все было готово», — со смехом рассказывает он.

Видео стало популярным в Сети и на данный момент собрало почти 600 тысяч лайков и просмотров.

Успех приободрил Филиппа, и он надеется продолжить свои съемки в квартире. Но в то же время в глубине души настроен на то, что карантин когда-нибудь закончится, и он сможет совершить путешествие в настоящих горах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как в США и других странах мира проводят карантин.

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