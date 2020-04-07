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На лыжах по квартире: испанец снял забавное видео о "крутом" восхождении в горы

Многие жители Европы вынуждены проводить большую часть времени дома на карантине, придерживаясь режима самоизоляции. Но даже при этом некоторые из них находят способ скрасить серые будни прямо в квартире.

Об этом пишет Eurosport.

Одним из таких оригиналов оказался 28-летний режиссер и фотограф Филипп Клейн Герреро — немец, проживающий большую часть жизни в Испании.

По словам Филиппа, он должен был поехать в горы со своей семьей и заняться своим хобби — фрирайдом. Однако из-за распространения коронавируса ему пришлось отложить свои планы.

«Из-за карантина я все время думал о катании на лыжах, поэтому я начал думать, как можно кататься на лыжах, не выходя из гостиной», — рассказал он.

По словам Кляйна, в тот день, когда Испания начала вводить ограничения, у него был билет на автобус до лыжного курорта La Grave во Франции — он мог целую неделю кататься на лыжах со своей семьёй и не беспокоиться о карантине.

«Это была фрирайд-поездка, на которую я копил целый год, все было запланировано. Я мог сесть в этот автобус, но когда я увидел, что ситуация с каждой минутой становится всё хуже, я решил, что будет немного аморально кататься на лыжах, когда в Испании умирают люди», — сказал Филипп Кляйн

Поэтому заняться споротом Филипп решил дома. По словам юноши, он видел много забавных видеороликов, в которых люди делают это дома.

И сам решил снять нечто забавное и занятное.

Филипп работает инженером в испанской компании по производству автомобилей SEAT, поэтому знаком со многими современными технологиями.

Он прикрепил камеру к потолку и начал запечатлевать свое видео.

«В четверг утром я увидел, что снаружи было хорошее освещение, и решил сделать это. Я передвинул всю мебель, включил свет, повесил камеру на потолок, и через шесть часов все было готово», — со смехом рассказывает он.

Видео стало популярным в Сети и на данный момент собрало почти 600 тысяч лайков и просмотров.

Успех приободрил Филиппа, и он надеется продолжить свои съемки в квартире. Но в то же время в глубине души настроен на то, что карантин когда-нибудь закончится, и он сможет совершить путешествие в настоящих горах.

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