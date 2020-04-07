Украина

Коронавирус убивает украинцев: в Черновцах от COVID-19 скончался еще один пациент

В Черновицкой области, где выходные прошли в условиях жесткого карантина, зарегистрирована новая жертва COVID-19. Об этом вечером в понедельник, 6 апреля, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, умер мужчина в областной клинической больнице. Это 72-летний житель Годилова Сторожинецкого района. Он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

«Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 марта у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также у него был сахарный диабет», — сообщил Осачук.

В целом на Буковине умерли уже 6 человек, инфицированных COVID-19. Всего в области коронавирусом заболели 240 человек.

Только за последние сутки в области официально подтверждены 28 случаев заражения коронавирусом. Шестеро из инфицированных — медицинские работники, а двое — дети.

«Среди инфицированных — двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников. Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 248 человек», — сказал Осачук.

В больницах области к аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены четверо пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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