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Украина

Дали время на сборы: запрет на въезд и выезд из Черновицкой области введут в полдень

4:52 3 апреля 2020 205
Пункт пропуска
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Черновицкая область, в которой с коронавирусом борются пытаются бороться при помощи святой воды, и где количество инфицированных коронавирусом граждан за прошедшие сутки увеличилось на 39 человек, будет закрыта для въезда и выезда частного транспорта граждан в полдень, 3 апреля.

Об этом сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

Первоначально он объявил, что режим запрета въезда и выезда из области будет введен с полуночи 3 апреля. Но уже в следующем посте сообщил, что дороги будут перекрыты с 12 часов дня для того, чтобы все граждане успели сделать запланированные дела.

«Благодарен руководству ОГА за мудрое решение отсрочить закрытие границ области на 12:00. Вместо 00.00 часов третьего апреля границы закроют в полдень. У граждан еще есть время для реализации своих планов. Друзья, не медлите!», — написал мэр.

По информации городского головы, исключением из ограничений на въезд станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

Тем, кто работает в области, но не проживает там, советуют переехать на время карантина, или договориться с работодателем о переходе на удаленный режим работы.

После введения карантина во всем регионе, уберут контрольно-пропускные пункты у отдельных населенных пунктов, но разместят их на админгранице области в населенных пунктах Вижница, Орелец, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, полицейские и нацгвардийцы.

Пока неизвестно, сколько продлится ограничение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. В 22 случаях они закончились летальным исходом; а 19 пациентам удалось выздороветь.

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