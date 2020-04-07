Заварили дверь в подъезде? Сеть озадачило фото "борьбы" с коронавирусом в Казахстане

Мир

По сети активно расходятся фото, сделанные в Казахстане, где власти с целью предотвращения распространения коронавируса якобы заварили дверь в подъезд дома, один из жителей которого заболел COVID-19. Напомним, что жители приграничных с КНР районов Казахастана протестовали против размещения в своих больницах людей с коронавирусной инфекцией.

В частности, фото подъезда в своем Twitter выложил российский политик Илья Яшин. «В городе Актау (Казахстан) у человека обнаружили коронавирус и увезли в больницу. Подъезд его дома заварили вместе с жителями, чтобы никто не вышел. Для доставки продуктов в двери вырезали люк. Нашим карателям еще есть, куда стремиться», — пишет политик.

В то же время в местном акимате утверждают, что информация о заваренной двери — фейк: «При обнаружении больных коронавирусной инфекцией все подъезды этого дома с первого по пятые этажи и вся придомовая территория в радиусе 500 метров были продезинфицированы. Обработке подверглись спортивные и игровые площадки, дорожное покрытие, также кустарники и деревья. Жителям карантинного подъезда санитарные специалисты разъяснили все правила».

В Instagram акимата выложили фото, на котором показано, что дверь таки открывается. Правда, на нем видна и большая щеколда, приваренная с наружной стороны двери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России пожилые люди придумали метод борьбы с коронавирусной инфекцией — сделали макет COVID-19, проткнули его прутьями и подожгли.

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