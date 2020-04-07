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Заварили дверь в подъезде? Сеть озадачило фото "борьбы" с коронавирусом в Казахстане
По сети активно расходятся фото, сделанные в Казахстане, где власти с целью предотвращения распространения коронавируса якобы заварили дверь в подъезд дома, один из жителей которого заболел COVID-19. Напомним, что жители приграничных с КНР районов Казахастана протестовали против размещения в своих больницах людей с коронавирусной инфекцией.
В частности, фото подъезда в своем Twitter выложил российский политик Илья Яшин. «В городе Актау (Казахстан) у человека обнаружили коронавирус и увезли в больницу. Подъезд его дома заварили вместе с жителями, чтобы никто не вышел. Для доставки продуктов в двери вырезали люк. Нашим карателям еще есть, куда стремиться», — пишет политик.
В то же время в местном акимате утверждают, что информация о заваренной двери — фейк: «При обнаружении больных коронавирусной инфекцией все подъезды этого дома с первого по пятые этажи и вся придомовая территория в радиусе 500 метров были продезинфицированы. Обработке подверглись спортивные и игровые площадки, дорожное покрытие, также кустарники и деревья. Жителям карантинного подъезда санитарные специалисты разъяснили все правила».
В Instagram акимата выложили фото, на котором показано, что дверь таки открывается. Правда, на нем видна и большая щеколда, приваренная с наружной стороны двери.
Қала тұрғындарының назарына!!! Әлеуметтік желілерде және түрлі басылымдарда бір суретке негізделген жалған ақпарат тарауда. Адамдар бір-біріне «подъездің есігін құлыптап, жауып тастаған, тек саңылау қалдырған» деп сурет жіберіп, осыған қарап пікір білдіруде. ________ Айта кетейік, бүгін КВИ жұқтырған ерлі-зайыптылар тұратын үй толығымен дезинфекцияланды. Үйдің айналасында 500 метр арақашықтыққа дейін орналасқан жол, ойын алаңы, спорттық алаңдар, тіпті теректерге дейін залалысыздандырылды. Аталған үйдің барлық подъезі 1-қабаттан бастап, арнайы мамандармен тазаланды. Карантинге жатқан подъездің тұрғындарына санитарлық мамандары барлық ережелерді түсіндірді. Карантин режимінің талабына сәйкес, науқас анықталған подъез тұрғындары оқшаулану керек. Тәулік бойына полиция қызметкерлері тұрады, күндіз әкімдік қызметкерлері тұрғындардың сұранысына орай, азық-түлік пен керек-жарақтарын уақытылы қажетіне орай жеткізіп тұрады. Барлығының ұялы телефондары жазулы. Әрқайсысымен байланысып тұрамыз. Сондықтан есіктің ашық екенін жеткіземіз және түнде ғана сыртынан жабылады. Саңылау не үшін жасалды? Түнде ыстық тамақ пен басқа да заттарды апарушыларға ыңғайлы болу үшін және тұрғындар қоқыстарын шығару үшін істелді. ________ Қала тұрғындарынан барлық жағдайға түсіністік танытуын сұраймыз! Мемлекеттің қазынасы халық! Біз үшін әрқайсыңыздың саулығыңыз маңызды. Қазір сол подъездің тұрғындары сіздер тарапынан келіп жатқан пікірлерді оқып отыр. 14 күн оқшаулану оңай емес. Сондықтан жалған ақпаратқа сенбеулеріңізді сұраймыз! К сведению наших граждан! В рассылках много идет неправильной информации на основе одной фотографии. Люди пересылают фото и сопровождают своими комментариями, что дверь подъезда заварили, сделав лишь квадратное отверстие. __________ Поясняем, при обноружении больного КВИ, проживающего доме, весь дом был продезинфицирован. Вся террритория в радиусе 500 метров также продезифицирована, все площадки, все спортивные и игровые зоны, даже кустраники и деревья. Почти каждый сантиметр. Все подъезды этого дома с первого этажа до верхни были продезинфицированы соответсвующими специалистами.
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