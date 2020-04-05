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В России придумали новый ритуал борьбы с коронавирусом: в сети появилось видео
В России, где монахи для избавления от коронавируса устраивают ежедневные крестные ходы, а патриарх Московский Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с пандемией, пенсионеры придумали свой ритуал борьбы с инфекцией.
Пожилые люди сделали макет COVID-19 из зеленой ткани, проткнув его красными прутьями. Затем этот макет они сожгли под радостные аплодисменты.
Видео в Twitter опубликовал Кирилл Родной, отметив, что это уже не первое сжигание инфекции.
Они ж его уже сожгли недавно. Опять вылез? pic.twitter.com/YbOaA5opX5— Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) April 5, 2020
Пользователи соцсети пожалели стариков и напомнили, что им нужна изоляция, а они устраивают массовые мероприятия. Отметим, в РФ до 30 апреля введен карантин со всеми ограничениями.
Напомним, ранее в России избавлялись от коронавируса менее радикальным способом.
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