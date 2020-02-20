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- 16:08 В Казахстане массовые протесты против госпитализации заболевших коронавирусом
В Казахстане массовые протесты против госпитализации заболевших коронавирусом (видео)
В Казахстане местные жители протестовали против размещения в больнице приграничного с Китаем Зайсанского района людей с коронавирусом, эпидемия которого в КНР, как утверждают медики, пошла на спад.
Как сообщает «CentralAsia (KZ)», люди вытаскивали из больницы матрасы и кровати, требуя не пускать больных коронавирусом в Казахстан. А местные власти опровергали информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заразившиеся коронавирусом граждане Китая.
Руководство региона, встречавшееся с местными жителями, заявляло, что граница с Китаем закрыта, и что в Казахстан «не пройдет ни один иностранец». В то же время пять граждан страны, вернувшиеся в Казахстан из КНР, будут помещены на карантин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Полтавской области Украины устроили массовые протесты против размещения в Новых Санжарах на карантин украинцев, вернувшихся из Китая.
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