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Пожары в Чернобыльской зоне: страшные последствия происшествия показали с воздуха (видео)
Во вторник, 7 апреля, спасатели продолжают бороться с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС, возникшими, похоже, по вине 27-летнего жителя села Раговка Полесского района, который жег мусор и сухую траву.
По состоянию на утро вторника на территории Котовского лесничества горят травяной настил и лесная подстилка между поселком городского типа Полесское и селом Владимировка (около 6,5 га) и около села Рудня Осошня (около 4 га).
«Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются… К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники. В частности, вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов (38 тонн воды). Всего с начала работ авиацией ГосЧС осуществлен 61 сброс (174 тонн воды)», — сообщают в чрезвычайной службе и добавляют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области — в пределах нормы.
Тем временем в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали видео последствий масштабного пожара, снятого с воздуха.
«Судя по тому, что творится во всех областях Украины, где массово горят луга, поля, камыши, подлески, а то и леса, поджигателей всех мастей (от „невинных“ — „я только свой мусор уберу“ до тупых пироманов) крайне необходимо ловить, устанавливать их личности всевозможными способами, а главное — наказывать. И не теми мелкими штрафами в 175 гривен, а существенной суммой с несколькими нулями. А как иначе?» — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госэкоинспекция намерена добиваться принятия Радой законопроекта об ужесточении штрафных санкций за поджог травы — их хотят увеличить в 50−100 раз.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.