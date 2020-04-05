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Происшествия

Пожар в Чернобыльской зоне: поступает противоречивая информация о радиационном фоне

12:01 5 апреля 2020 204
Пожар в Чернобыльской зоне: поступает противоречивая информация о радиационном фоне
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Радиационный фон в центре возгорания в зоне отчуждения ЧАЭС возрос до 2,3 при норме 0,14. Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, опубликовав видео.

При этом Фирсов уточнил, что такая ситуация отмечается только в эпицентре пожара, на территории зоны отчуждения.

По словам чиновника, Госэкоинспекция намерена добиваться принятия Радой законопроекта об ужесточении штрафных санкций за поджог травы — их хотят увеличить в 50−100 раз.

Напомним, ранее спасатели ГСЧС заявили о стабильном радиационном фоне в зоне возгорания.

Тем не менее пожар в зоне отчуждения мог спровоцировать смог в Киеве.

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