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Пожар в Чернобыльской зоне: поступает противоречивая информация о радиационном фоне
Радиационный фон в центре возгорания в зоне отчуждения ЧАЭС возрос до 2,3 при норме 0,14. Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, опубликовав видео.
При этом Фирсов уточнил, что такая ситуация отмечается только в эпицентре пожара, на территории зоны отчуждения.
По словам чиновника, Госэкоинспекция намерена добиваться принятия Радой законопроекта об ужесточении штрафных санкций за поджог травы — их хотят увеличить в 50−100 раз.
Напомним, ранее спасатели ГСЧС заявили о стабильном радиационном фоне в зоне возгорания.
Тем не менее пожар в зоне отчуждения мог спровоцировать смог в Киеве.
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