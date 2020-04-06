Задержан поджигатель, устроивший масштабный пожар в Чернобыльской зоне

Происшествия

Полиция нашла виновника масштабного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Как и предполагалось, к беде привела сельская традиция сжигать сухостой во время садово-огородных работ.

В поджоге травы подозревается 27-летний житель села Раговка Полесского района. Как объяснил молодой человек полицейским, он решил сжечь мусор и сухую траву, но три небольших костра обернулись настоящим бедствием. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухостою. Сначала горела трава, затем пламя перекинулось на деревья. Из-за халатности одного человека выгорело пять гектаров Котовского лесничества.

Продолжается расследование дела об уничтожении природных объектов (ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса).

Напомним, сигнал о масштабном пожаре поступил днем 4 апреля. К тушению пришлось привлекать авиацию — два пожарных самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Чтобы потушить пламя, были сброшены с воздуха 50 тонн воды. Из-за ЧП в районе зоны отчуждения Госэкоинспекция пообещала добиться ужесточения штрафов за поджог травы, повысив санкции сразу в 50−100 раз.

По состоянию на полдень 6 апреля пожарные продолжали бороться с двумя очагами возгорания. Первый — в районе села Раговка на территории Котовского лесничества — удалось локализовать. Кроме того, продолжается тушение 20 гектаров в том же лесничестве, но между селами Владимировка и Жовтневое. Работает авиация.

По информации ГСЧС, радиационный фон в Киеве и Киевской области после пожара не превышен и остается в рамках естественных фоновых значений (0,013 мР/час и 0,011 мР/час соответственно). Не изменились и показатели в зоне отчуждения (Чернобыль — 0,2 мР/час, КПП Дитятки — 0,1 мР/час).

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