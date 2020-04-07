Главарь банды женился на женщине-трансгендере, вместе с которой сидел в тюрьме (фото, видео)

Мир

В американском штате Пенсильвания сыграли свадьбу двое заключенных, отбывавших срок в одной тюрьме. Жених — бывший главарь банды. Невеста — женщина-трансгендер, обвиненная в краже со взломом. 53-летний Адриэль и 29-летняя Монэ Альварадо полюбили друг друга с первого взгляда при встрече в тюремной прачечной. Как пишет издание Metro, Монэ в то время официально была еще мужчиной. Она уже начала принимала гормональные препараты, готовясь к окончательной смене пола. Но еще не перенесла операцию. Поэтому ее распределили в мужскую тюрьмы — согласно данным из свидетельства о рождении. Впрочем, учитывая обстоятельства, ей была предоставлена отдельная камера.

Адриэль и Монэ начали ходить на свидания на территории тюрьмы — в библиотеку, тренажерный зал, в кино. Влюбленным пришлось столкнуться с враждебным отношением со стороны других заключенных (в том числе и бывших приятелей Адриэля), а также персонала исправительного заведения. Но это не повлияло на их чувства. В конце концов Адриэль сделал Монэ предложение, встав на одно колено прямо посреди тюремного двора, где заключенные играли в баскетбол.

Они хотели пожениться в статусе заключенных, но им в этом было отказано. Тогда жених и невеста дождались, когда Монэ выпустили на свободу. Она оформила необходимые документы и пара сочеталась браком в тюремной комнате для семейных визитов. Из гостей присутствовали только мать и крестный Монэ, не считая официальных лиц. Многие родственники Адриэля не одобрили его выбор, и он перестал с ними общаться.

После этого новоиспеченный супруг продолжил отсиживать срок (за нелегальное владение оружием и нарушением порядка отбывания условного освобождения после убийства третьей степени), а его жена воспользовалась этим временем, чтобы провести необходимые операции, и окончательно превратилась в женщину.

После того, как Адриэль вышел на волю, пара устроила свадебное торжество.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «живой Кен» превратился в Барби, объявив себя женщиной-трансгендером.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter