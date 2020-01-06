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«Живой Кен» превратился в Барби, объявив себе женщиной-трансгендером (фото)
Постоянно проживающий в Великобритании уроженец Бразилии Родриго Алвес, который перенес более 100 пластических операций и косметических процедур по изменению внешности, долгое время был известен, как «живой бойфренд куклы Барби Кен». В этом качестве он стал телезвездой и медийной персоной. Однако теперь Родриго передумал и объявил себя женщиной-трансгендером. «Меня знают, как Кена, но в душе я всегда был Барби», — заявил он.
36-летний Родриго, потративший на операции в общей сложности более 600 тысяч долларов, хочет, чтобы его называли Родди и употребляли по отношению к нему местоимение «она», а не он.
Он заявил изданию Sunday People, что наконец-то нашел истинного себя. И что это совершенно удивительное чувство — осознать, что на самом деле он девушка. «У меня всегда были женские мозги. И теперь мое тело соответствует моему сознанию», — заявила новоиспеченная Родди.
Мысль о смене пола пришла к Алвесу во время фотосессии в Нью-Йорке на прошлый Новый год, когда его попросили надеть женское белье. «Это заставило меня почувствовать себя красивым», — сказал он.
Родриго рассказал, что часто переодевался в девочку еще ребенком. Когда он был школьником, у него даже начала расти грудь из-за переизбытка эстрогена. Одноклассники дразнили и обижали его.
Алвес уже приступил к процессу смены пола. Он уже три месяца принимает гормоны. Следующим этапом станет избавление от мужских половых органов и вживление в грудь силиконовых имплантов.
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