- 11:37 Школа онлайн: расписание уроков на ТВ и трансляций во время карантина
- 11:28 К «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок: в сети обсуждают «рекорд» нардепов
- 11:25 «Жирный, как дер*мо»: будущий соперник Ломаченко раскритиковал себя
- 11:10 Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: суд принял первое решение по задержанному
- 10:52 Хроники коронавируса: Главные события в мире 7 апреля (обновляется)
- 10:51 Бывший вице-президент ФИФА получил огромную взятку за голос в пользу России — хозяйки ЧМ-2018
- 10:49 В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших
- 10:47 Коронавируса нет: в Минздраве высказались о феномене в Николаевской области
- 10:46 Бензин дешевеет: когда цены на заправках в Украине снизятся еще
- 10:44 Ксения Собчак возмутилась карантинными ограничениями в России
- 10:24 Венедиктова призналась, что Ермак рекомендовал ей кандидатуры замов
- 10:21 Стало известно, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном на частном острове
Бывший вице-президент ФИФА получил огромную взятку за голос в пользу России — хозяйки ЧМ-2018
Министерство юстиции США выступило с заявлением, в котором утверждает, что членам исполкома ФИФА выплатили взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
Как сообщает официальный сайт минюста, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго (на фото) за голос в пользу России получил 5 млн долларов, а Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы предложили 1 млн в американской валюте (в обвинении не указано, поступила ли эта сумма на его банковский счет).
При голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2022 взятку получили бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, экс-босс Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая, умерший в августе 2019 года, и еще один неназванный соучастник.
В период с ноября 2010 года по апрель 2011 года Уорнер получил 5 млн долларов, отправленных более чем 20 отдельными переводами. Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Также в отчете минюста утверждается, что ассистент Уорнера в ноябре 2010 года получил электронное письмо от сообщника, чье имя не называется, в котором, помимо прочего, Уорнеру советовали «сделать то, о чем договаривались».
В 2015 году Уорнеру пожизненно запретили ведение любой деятельности, связанной с футболом.
Кстати, в свое время Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.
В выдержке из 430-страничного отчета, приведенной Sky Sports, утверждалось следующее: «В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным. Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жером Вальке, подозреваемый в коррупции, уволен с поста генсека ФИФА.
Фото fifa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...