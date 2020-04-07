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Спорт

Бывший вице-президент ФИФА получил огромную взятку за голос в пользу России — хозяйки ЧМ-2018

10:51 7 апреля 2020 302
Джек Уорнер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Министерство юстиции США выступило с заявлением, в котором утверждает, что членам исполкома ФИФА выплатили взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Как сообщает официальный сайт минюста, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго (на фото) за голос в пользу России получил 5 млн долларов, а Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы предложили 1 млн в американской валюте (в обвинении не указано, поступила ли эта сумма на его банковский счет).

При голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2022 взятку получили бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, экс-босс Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая, умерший в августе 2019 года, и еще один неназванный соучастник.

В период с ноября 2010 года по апрель 2011 года Уорнер получил 5 млн долларов, отправленных более чем 20 отдельными переводами. Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Также в отчете минюста утверждается, что ассистент Уорнера в ноябре 2010 года получил электронное письмо от сообщника, чье имя не называется, в котором, помимо прочего, Уорнеру советовали «сделать то, о чем договаривались».

В 2015 году Уорнеру пожизненно запретили ведение любой деятельности, связанной с футболом.

Кстати, в свое время Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

В выдержке из 430-страничного отчета, приведенной Sky Sports, утверждалось следующее: «В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным. Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жером Вальке, подозреваемый в коррупции, уволен с поста генсека ФИФА.

Фото fifa.com

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